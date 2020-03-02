Песков опроверг новости о том, что Путин возглавит списки «Единой России» на выборах

Источники издания «Коммерсантъ» сообщили, что Путин вполне может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму. Песков назвал эти слухи преждевременными.

«Это я оставляю газете [„Ъ"], потому что никаких действий, ни подготовки, ни решений… нет», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, рассказали, что глава России Владимир Путин на выборах в Госдуму возглавит списки партии «Единая Россия», как это было в 2007 году. По данным газеты, фракция планирует обеспечить себе конституционное большинство в парламенте за счет одномандатных округов.

Политолог Виталий Иванов во время беседы с изданием предположил, что такое теоретически возможно. Вопрос — захочет ли этого сам Путин? Один из источников «Ъ» отметил, что списки «Единой России» с Путиным во главе должны представить как широкую общественную коалицию. Другой источник такой вариант развития событий допустил, но согласился с Песковым, что рассуждать на эту тему еще рано.