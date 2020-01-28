Песков опроверг новость об отставке главы Чувашии

«На настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», — заявил Песков.

Ранее Михаил Игнатьев на вручении ключей от новых машин МЧС вынудил офицера прыгать за ними. Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии.