    28 января 2020, 13:59

    Песков опроверг новость об отставке главы Чувашии

    Ольга Ситникова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость о вероятной отставке главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «На настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», — заявил Песков.

    Ранее Михаил Игнатьев на вручении ключей от новых машин МЧС вынудил офицера прыгать за ними. Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии.