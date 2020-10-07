Песков опроверг любые работы по химоружию в России

В России не ведется разработка или доработка химического оружия. В Кремле напомнили, что страна является участницей соответствующей конвенции о его запрете.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Москва выполнила все обязательства по упомянутому документу. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.

«Они (работы — прим. ред.) не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующей Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что о какой-либо разработке или доработке химоружия «не может идти и речи».

Блогера Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Спустя несколько дней его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты заявили, что нашли в анализах основателя ФБК следы отравляющего вещества «Новичок». Позже появилась версия об «усовершенствованном» яде из этой же группы. Россия пока не получила документы по делу Навального. Разбирательство о самочувствии блогера стоит на месте.