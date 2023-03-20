Власть 20 марта 2023, 13:01 Песков опроверг использование сотрудниками Кремля смартфонов для закрытой информации Песков не смог подтвердить информацию об отказе от iPhone в АП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники администрации президента (АП) России не применяют какие-либо смартфоны для передачи закрытой информации. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя», — сказал он.

Реклама

По словам Пескова, в этом вопросе не имеет значения операционная система мобильного устройства. Также он отметил, что смартфоны — достаточно транспарентный механизм.

Реклама

Таким образом пресс-секретарь главы России прокомментировал недавнюю статью журналистов из «Коммерсанта». Те сообщили, что сотрудников внутриполитического блока Кремля якобы обязали отказаться от телефонов американского производителя к 1 апреля. Эта мера, по словам авторов материала, связана с безопасностью. Сам Песков не смог подтвердить достоверность этой статьи.

Также он заявил, что сотрудники АП не используются для категорированных переговоров и отправки категорированных материалов.