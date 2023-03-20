20 марта 2023, 13:01
Песков опроверг использование сотрудниками Кремля смартфонов для закрытой информации
Песков не смог подтвердить информацию об отказе от iPhone в АП
Сотрудники администрации президента (АП) России не применяют какие-либо смартфоны для передачи закрытой информации. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя», — сказал он.
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По словам Пескова, в этом вопросе не имеет значения операционная система мобильного устройства. Также он отметил, что смартфоны — достаточно транспарентный механизм.
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Таким образом пресс-секретарь главы России прокомментировал недавнюю статью журналистов из «Коммерсанта». Те сообщили, что сотрудников внутриполитического блока Кремля якобы обязали отказаться от телефонов американского производителя к 1 апреля. Эта мера, по словам авторов материала, связана с безопасностью. Сам Песков не смог подтвердить достоверность этой статьи.
Также он заявил, что сотрудники АП не используются для категорированных переговоров и отправки категорированных материалов.
Дмитрий Песков
Смартфоны
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