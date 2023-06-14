Власть 14 июня 2023, 16:05 Песков опроверг информацию о том, что Россия и Украина договаривались об «аренде Крыма» Песков: никакие договоренности об «аренде» Крыма с Украиной не обсуждались Unsplash

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Россия не вела никакие обсуждения с Украиной об «аренде Крыма». Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. Там якобы был пункт об «аренде Крыма». Песков опроверг подобную информацию. Он подчеркнул, что полуостров — российский регион, его никто не может арендовать.

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«Нет, это не так. <…> Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», — сказал Песков журналистам.

Речь идет о проекте договора, который обсуждали российская и украинская делегации весной прошлого года в Стамбуле. Он предполагал завершение боевых действий.

Накануне глава государства напомнил об этих переговорах. По его словам, тогда удалось достичь некоторых договоренностей о международных гарантиях безопасности для Украины. Они не касались Крыма, Севастополя и Донбасса. Но киевский режим отказался от подписанных договоренностей.