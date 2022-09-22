Правда ли, что в России хотят мобилизовать до 1 миллиона человек? | 360°

Власть 22 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Песков опроверг домыслы о том, что в России могут мобилизовать до 1 миллиона человек Представитель Кремля Песков: сообщения о мобилизации до миллиона человек — ложь РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах призвать до одного миллиона россиян в рамках частичной мобилизации. Об этом написал ТАСС.

«Это ложь», — сказал Песков. .

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Накануне глава государства Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, уже подписан соответствующий указ. Документ содержит десять пунктов, содержание одного из них не опубликовано. Уточняется, что он нужен «для служебного пользования».

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Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что при частичной мобилизации планируется призвать около 300 тысяч человек. Предпочтение будут отдавать тем, кто уже служил и у кого есть необходимые профессиональные знания. Призывников и студентов власти обещали не трогать. Мобилизация будет проходить поэтапно.

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