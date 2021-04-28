Песков опроверг данные Bloomberg про третью волну коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никакой «неофициальной статистики» российского правительства по коронавирусу. По его словам, «второй бухгалтерии» тут быть не может. Никакой третьей волны коронавируса в России нет.

«Никакой „второй бухгалтерии“ нет и быть не может на этот счет. Оперативный штаб каждый день, где-то в районе 11:00 — 12:00 по московскому времени, публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы», — сказал он, таким образом прокомментировав статью агентства Bloomberg. Пескова процитировал ТАСС.

Представитель Кремля назвал утверждения о существовании «второй бухгалтерии» в статистике по коронавирусу абсурдными. По его словам, они не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента заявил, что никакой третьей волны коронавируса в России нет. Об этом свидетельствуют цифры, которые каждый день публикует оперштаб. Также сообщение о третьей волне опровергли в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России COVID-19 подтвердился у 7848 человек. Это минимум с конца сентября 2020 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что, по «неофициальной статистике правительства», в России якобы началась третья волна коронавируса.