Власть 09 января 2023, 13:25 Песков опять опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации Представитель Кремля Песков опять опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о новой волне частичной мобилизации в Сети. Он посоветовал не обращать внимание на слухи, которые распространяют в Telegram-каналах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение, в целом, Telegram-каналам», — сказал Песков.

Реклама

По его словам, не нужно придавать слишком большое значение Telegram-каналам. Он подчеркнул, что главным первоисточником таких новостей является власть.

Реклама

Дмитрий Песков добавил, что Кремль доверяют данным от Минобороны РФ, касающейся проведения спецоперации на Украине. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что единственным легитимным источником информации о ходе СВО остается военное министерство, ежедневно новые сведения сообщает официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.