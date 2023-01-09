09 января 2023, 13:25
Песков опять опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации
Представитель Кремля Песков опять опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о новой волне частичной мобилизации в Сети. Он посоветовал не обращать внимание на слухи, которые распространяют в Telegram-каналах. Об этом сообщило РИА «Новости».
«На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение, в целом, Telegram-каналам», — сказал Песков.
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По его словам, не нужно придавать слишком большое значение Telegram-каналам. Он подчеркнул, что главным первоисточником таких новостей является власть.
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Дмитрий Песков добавил, что Кремль доверяют данным от Минобороны РФ, касающейся проведения спецоперации на Украине. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что единственным легитимным источником информации о ходе СВО остается военное министерство, ежедневно новые сведения сообщает официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Дмитрий Песков
Частичная мобилизация в РФ
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