  • Песков оказался не в курсе секрета Путина по подготовке к частым перелетам

    08 сентября 2019, 15:55

    Александра Ломейко

    Секрет президента РФ Владимира Путина, которому приходится выдерживать длительные переезды, неизвестен пресс-секретарю главы государства. Дмитрий Песков признался, что хотел бы его выяснить.
    Песков оказался не в курсе секрета Путина по подготовке к частым перелетам

    По словам официального представителя Кремля, которые процитировал «Интерфакс», к подобным поездкам нельзя подготовиться раз и навсегда. Приходится постоянно быть в хорошей физической форме. А применяет ли Путин какие-либо препараты при смене часовых поясов, Пескову неизвестно.

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    «Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно», — сказал пресс-секретарь Путина.

    Он признал, что хотел бы выяснить это, поскольку «спать хочется».

    Глава российского МИД Срегей Лавров при ответе на аналогичный вопрос заметил, что уже привык к подобному ритму жизни и не ощущает никакого дискомфорта.

    В течение пяти дней Владимир Путин побывал в Иркутской области, Монголии и Владивостоке, посетил космодром Восточный в Амурской области.