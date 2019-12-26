Песков охарактеризовал высказывания британского премьера о России

По словам представителя Кремля, на ум приходят только недружественные, а иногда недипломатичные и резкие высказывания Джонсона в адрес России и ее руководства.

«Такое действительно в памяти осталось», — заметил Песков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин всегда выступает за диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами, в том числе и с Соединенным Королевством.