    26 декабря 2019, 13:06

    Песков охарактеризовал высказывания британского премьера о России

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что стороны британского премьера Бориса Джонсона не было каких-либо инициатив по нормализации отношений с Москвой. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По словам представителя Кремля, на ум приходят только недружественные, а иногда недипломатичные и резкие высказывания Джонсона в адрес России и ее руководства.

    «Такое действительно в памяти осталось», — заметил Песков.

    Он подчеркнул, что Владимир Путин всегда выступает за диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами, в том числе и с Соединенным Королевством.