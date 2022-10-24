Песков обвинил Запад в краже золото-валютных резервов России | 360°

Власть 24 октября 2022, 14:30 Песков обвинил Запад в краже золото-валютных резервов России Представитель Кремля Песков: Запад украл у России золото-валютные резервы РИА "Новости"

Читать 360tv в

Коллективный Запад украл очень многие российские активы, в том числе и золото-валютные резервы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал поручение лидеров ЕС подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, сообщил RT.

«Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом. В том числе и наши ЗВР, золото-валютные резервы», — подчеркнул Песков.

Реклама

Представитель Кремля указал на то, что эти действия абсолютно незаконны и противоречат международному праву. По его словам, их можно расценивать как посягательство на государственную и частную собственность.

Реклама

Планы ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушает основы мировой системы экономических взаимоотношений, добавил он.

«Это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.