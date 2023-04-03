Важное 03 апреля 2023, 12:40 Песков обвинил Украину в поддержке террористических действий Пресс-секретарь Песков: Украина стоит за убийствами мирных людей с 2014 года Unsplash

Читать 360tv в

Власти Украины поддерживают террористические действия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, именно поэтому Россия проводит спецоперацию, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия столкнулась с «киевским режимом», поддерживающим террористические действия. Песков добавил, что украинские власти стоят за убийством журналиста Дарьи Дугиной и, вполне возможно, стоят за убийством военкора Владлена Татарского и взрывом кафе в Санкт-Петербурге.

Реклама

«Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция», — объяснил Дмитрий Песков.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге раздался взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, пострадали около 30 человек. По словам Пескова, о случившемся доложили президенту Владимиру Путину. В Кремле преступление сочли терактом. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что убийство спланировали украинские спецслужбы.