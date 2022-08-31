Песков обвинил европейцев в приостановке «Северного потока»

Европейцы сами спровоцировали приостановку работы газопровода «Северный поток», введя санкции против России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«До этой ситуации европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля ранее заявлял, что Россия готова выполнять все свои обязательства по поставкам газа в Европу. Этому мешают санкции и связанные с ними технические проблемы.

Утром 31 августа из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) «Портовая» на три дня приостановили перекачку газа по «Северному потоку».

В «Газпроме» объяснили, что техническая документация компании Siemens требует проводить техобслуживание единственного газоперекачивающего агрегата Trent 60 каждые 1000 часов. Когда работы завершат, газопровод возобновит перекачку 33 миллионов кубометров газа в сутки.

Кроме того, из-за разногласий в части исполнения контрактов компания сократила поставки французской энергетической корпорации Engie.