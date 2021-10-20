Песков: обращения Путина к россиянам в связи с COVID-19 пока не будет

Россиянам не стоит ждать специального обращения президента Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусом. В Кремле подчеркнули, что глава государства пока не планирует подобных заявлений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что о таком выступлении жителей РФ предупредят заранее.

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — пояснил он.

Со специальными обращениями к россиянам Путин обращался несколько раз в 2020 году, в разгар пандемии.

В России за сутки погибло рекордное число больных COVID-19 — 1015 пациентов. За прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 33 740 человек. Российские власти частично признали свою ответственность за ситуацию с недостаточным для коллективного иммунитета уровнем вакцинации.

В Кремле призвали жителей РФ более серьезно отнестись к вопросу, заметив, что государство обеспечило условия для прививок от коронавируса.