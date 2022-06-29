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    29 июня 2022, 18:05

    Песков обозначил, что решение Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО не отразится на отношениях с РФ

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Life, отразится ли решение Турции не препятствовать вхождению Финляндии и Швеции в НАТО на двухсторонних отношениях с РФ.

    Представитель Кремля сообщил, что решение Турции по вхождению Финляндии и Швеции в военный блок не повлияет на развитие двусторонних отношений с Россией. В том числе оно не отразится на поставках продовольствия и туристической сфере.

    Специалист по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов пришел к выводу, что в ситуации с решением Турции касательно новых членов НАТО имеют место некие «закулисные договоренности».

    «В данном случае это удар по имиджу Эрдогана однозначно. Это осложнит внутриполитическую ситуацию», — спрогнозировал востоковед.