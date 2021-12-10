Песков объяснил жесткость ответа Путина Сокурову

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал жесткий ответ главы государства кинорежиссеру Александру Сокурову во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом написало издание Daily Storm.

По словам представителя Кремля, Путин раскритиковал Сокурова из-за того, что тот непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать деликатные темы.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», — сказал Песков.

Во время заседания Сокуров предложил Путину подумать над устройством Российского государства, а также вспомнил межнациональные конфликты, в которых участвует Россия. Кроме того, кинорежиссер предложил отпустить всех тех, кто хотел бы «начать жить своей жизнью».

В ответ Путин призвал более осторожно относиться к высказываниям, которые касаются темы территориальных претензий, а также не превращать заседание в ток-шоу.