Песков объяснил, ждать ли «бурятского карантина» другим регионам

Единого плана по ограничительным мерам из-за эпидемии коронавируса в регионах нет и быть не может. Динамика заболевания разная. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня о карантине заявила Бурятия.

«Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», — ответил Песков на вопрос о том, думает ли Кремль о возможности всеобщего локдауне в регионах. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президент напомнил, что «жесткий контроль» за ситуацией ведет правительственный штаб. Он принимает «точечные меры по конкретным регионам, где случаются какие-то кризисные случаи». При этом Песков подчеркнул, что последнее слово все равно остается за губернатором субъекта.

Бурятия с 16 ноября на две недели ввела дополнительные ограничительные меры по коронавируса. Временно приостановлена работа кафе, ресторанов и других мест общественного питания. Закрылись торговые центры, организации дополнительного образования, фитнес-клубы, бани.

Глава региона Алексей Цыденов заявил, что таким образом власти надеются переломить рост случаев коронавируса.