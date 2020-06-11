Песков объяснил заявление республиканцев о санкциях против РФ предвыборной гонкой

В США предложили ввести против России новые санкции, и сделать их «самыми жесткими». В Кремле заметили, что идея республиканцев никак не способствует нормализации отношений между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что подобные инициативы не найдут воплощения в жизни. Его слова привел сайт RT.

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений», — сказал Песков.

В Кремле, добавил он, считают такие ограничения с точки зрения международного права незаконными. Москва с сожалением относится к «новым и новым импульсам», которые возникают в американской политике с подачи «некоторых лиц».

В США сейчас активно развивается избирательная кампания. Этот период традиционно, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, связан с выпадами против РФ. Таким образом кандидаты добиваются «успеха в электоральных делах», а двусторонние отношения становятся некой «сакральной жертвой».

Доклад, где говорилось о необходимости ужесточить санкции против России, Ирана и Китая, подготовили республиканцы из Палаты представителей. РФ они обвинили в намерении «подорвать мировой порядок под руководством США».