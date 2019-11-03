Песков объяснил, зачем Путин показал кулак на просьбу о деньгах

Президент России Владимир Путин пригрозил кулаком в ответ на просьбу директора калининградского парка «Куршская коса» Анатолия Калины выделить деньги на велодорожку. Дмитрий Песков пояснил, что жест — «чудесно сформулированная рекомендация».

Директора парка Анатолий Калина сказал, что велодорожка обойдется в 451 миллион рублей. Во время слов «сумма, планируемая на велодрожку» российский лидер показал ему кулак.

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Свою реакцию Владимир Путин объяснил тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм — и заканчиваются другими. И рассказал, что, когда он приехал на север России, то экологи пожаловались ему на то, что местные жители торгуют шкурками детенышей тюленей — бельков. Малышей просто забивают палками.

«Я спросил: „Сколько надо денег, сколько они на этом зарабатывают?“ Ответили: „30 миллионов рублей“. Ну Россия не обеднеет, спасем бельков, попросил подготовить документы», — рассказал российский лидер. Однако когда ему принесли бумаги на подпись, там уже фигурировала другая сумма, в сто раз больше — три миллиарда.

«Я сильно рассердился. Но 300 миллионов пришлось выдать», — подытожил российский лидер и спросил не будет ли также с велодорожкой? Когда ему пояснили, что сумма уже окончательная, то Путин пообещал найти деньги на велодорожку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что жест стал «чудесно сформулированной рекомендацией». Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».