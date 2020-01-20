Песков объяснил, зачем Путин объявил всенародное голосование по Конституции

Изменения в Конституции, о которых говорил Владимир Путин, не касаются фундаментальных статей. Поэтому проведение всенародного голосования с юридической точки зрения необязательно. Но российский лидер посчитал важным узнать мнение жителей страны об изменениях в основном законе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в какой форме и в какие сроки пройдет голосование, пока не известно.

«Юридически это голосование, форма и время будут оформлены уже в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях — пока на сей счет какого-то окончательного решения нет», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что сама процедура голосования не является обязательной.

«Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа. Поэтому он и говорил об этом голосовании», — подчеркнул он и особо отметил, что поправки в основной закон не касаются основополагающих статей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию страны. В частности, он предложил отдельной статьей прописать индексацию пенсий и установку минимального размера оплаты труда. Кроме того, согласно предложенным поправкам, премьер-министра и правительство будет назначать Госдума, а руководителей силовых ведомств — Совет Федерации. Также в основном законе страны закрепят статус Госсовета.

Разработкой и юридическим оформлением всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию занялась рабочая группа. В своем первом заявлении участники отметили, что все формулировки, которые Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию, практически готовы к внесению в основной закон.