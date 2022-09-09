Песков объяснил генеральский бушлат на Путине на военных учениях | 360°

Власть 09 сентября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

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Viber Песков объяснил генеральский бушлат на Путине на военных учениях Песков заявил, что Путин надел генеральский бушлат из-за холодной погоды РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин надел генеральский бушлат из-за непогоды. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Президент не был в военной форме, он надел военную куртку. А связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень», — объяснил он.

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Необычное облачение Путина заметили во время военных учений «Восток-2022».

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В них участвовали воинские формирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин посетил учения 6 сентября. Вместе с ним на мероприятие прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Перед этим они провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и были организованы маневры.

Ранее авторы английского издания The Mirror признали полную боеготовность российской армии. Такой вывод они сделали из реакции Путина на учения «Восток-2022».

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