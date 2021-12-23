Песков объяснил выбор Манежа для пресс-конференции Путина

Центральный выставочный зал «Манеж» был выбран в качестве места проведения пресс-конференции президента РФ Владимира Путина из-за способности обеспечить безопасное пребывание там всех участников в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что необходимо соблюдать предписание Роспотребнадзора, обеспечив необходимую дистанцию между рядами кресел, на которых расположатся журналисты, и президентом.

Он отметил, что забота о здоровье и безопасности главы государства является основным критерием выбора этого места. Песков добавил, что ему неизвестно, как часто Манеж будет использоваться для похожих мероприятий.

В 2020 году прямая линия Путина прошла в основном в формате видеоконференции. Он ответил на вопросы журналистов и граждан про пандемию коронавируса, новые принятые меры социальной поддержки населения и соблюдение Минских договоренностей.

Пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря, начало запланировано на 12:00.