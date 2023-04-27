Власть 27 апреля 2023, 12:47 Песков объяснил вечерний визит Путина в Кремль Пресс-секретарь Песков назвал обычным делом ночной визит Путина в Кремль РИА «Новости»

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Вечерний визит президента России Владимира Путина является самым обычным делом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Ранее стало известно, что президент прибыл в Кремль вечером в среду, 26 апреля.

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«Путин приезжал в Кремль, действительно. Вы же знаете, что у президента в Кремле есть квартира, где он ночует достаточно часто. Вчера он работал в Огарево», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в четверг Путин начал проводить встречи в Кремле достаточно рано.

«Поэтому это очень часто бывает, обычная практика», — добавил он.

Ранее Песков ответил на вопрос о состоянии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии телефонного разговора с Путиным, запланированным на 27 апреля, сообщил RT.

По его словам, Кремль не получал никакой дополнительной информации по возможным трудностям и готовится к конструктивному общению лидеров обеих стран.