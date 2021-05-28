Песков объяснил техническими моментами перебои в авиарейсах в Россию

Самолеты иностранных авиакомпаний, летящие в обход Белоруссии, должны согласовывать точки входа в воздушное пространство России. Отмена рейсов вызвана исключительно техническими моментами. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что авиационные власти дадут все необходимые объяснения.

Песков отметил, что существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны.

«Когда самолеты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных несогласованных точках, возникают технические проблемы», — пояснил представитель Кремля.

Рейсы в Москву отменили две европейские авиакомпании: Austrian Airlines и Аir France. Борт австрийского перевозчика должен был прилететь из Вены в Москву в минувший четверг, 27 мая.

Французская компания отменила два рейса из Парижа в Москву на среду, 26 мая, и пятницу, 28 мая. Представитель перевозчика заявил, что не смог получить разрешение на пролет со стороны России.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Austrian Airlines получила разрешение на полет в Россию в обход Белоруссии.

Западные авиакомпании начали отказываться от полетов над воздушным пространством Белоруссии после посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска. Борт приземлился после заявления диспетчера, что поступило сообщение о заложенной на борту бомбе.

Согласно данным переговоров, сотрудник аэропорта посоветовал экипажу поменять курс и пойти на посадку в воздушной гавани столицы Белоруссии.

После посадки сотрудники спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, объявленного Минском в международный розыск по ряду уголовных дел. Он был в числе пассажиров приземлившегося рейса.

Второй задержанной стала россиянка София Сапега. В МИД РФ заявили, что ее подозревают в совершении преступлений на территории Белоруссии. Девушку арестовали на два месяца.

Лидеры стран Евросоюза по итогам прошедшего саммита призвали закрыть для белорусских перевозчиков воздушное пространство ЕС. Своим авиакомпаниям они рекомендовали отказаться от полетов над территорией республики.