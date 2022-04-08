Песков объяснил свои слова о значительных потерях России в ходе спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опирался на официальные данные Министерства обороны РФ, когда говорил о значительных потерях российских войск в ходе спецоперации на Украине. Об этом написало РИА «Новости».

«Конечно, на эту цифру и опиралось», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что данные о потерях публикует только Минобороны. Никакой другой официальной информации нет.

«Это же значительная цифра», — добавил представитель Кремля.

Минобороны РФ сообщало 25 марта, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения.

Накануне Песков в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла значительные потери в спецоперации. Он назвал это огромной трагедией.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили 228 ракетных систем, 2019 танков и других бронемашин противника, 223 установки РСЗО, 97 вертолетов и 421 беспилотник.