Песков объяснил «спартанскую обстановку» в сочинском кабинете Путина

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков спросили, почему на кадрах со встречи Владимира Путина с детским омбудсменом Анной Кузнецовой в кабинете главы государства в Сочи царит «спартанская обстановка». Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналист поинтересовался у Пескова, почему в рабочем кабинете Путина в Сочи практически голые стены, нет даже герба и вообще в целом «спартанская обстановка».

Представитель Кремля заверил, что герб в кабинете Путина есть, просто он не попал в кадр.

«Это рабочий кабинет президента в Сочи, абсолютно не новый кабинет», — сказал Песков.

Обстановка в кабинете рабочая, отметил пресс-секретарь.

«Потому что все-таки встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер», — объяснил Песков.

Кузнецова докладывала Путину об итогах своей работы за минувший год, рассказал он. Поэтому все носило такой рабочий характер, пояснил Песков. Об этом написала «Газета.ru».

Путин ранее заявил, что опасности, связанные с пандемией коронавируса, все еще сохраняются, но страна постепенно выходит из сложной эпидемической ситуации. Об этом рассказало RT.