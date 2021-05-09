Песков объяснил смысл слов Путина о недобитых карателях

Неонацисты все чаще «поднимают голову» в Европе. Они и есть те самые «недобитые каратели» из слов президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. Галичина, которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — привела его слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы. Глава государства обратил внимание на проблемы с неонацизмом в современном мире. Он сказал, что сегодня появилось «сборище недобитых карателей», наблюдаются попытки переписать историю и оправдать преступников.

Заявление Путина о недобитых карателях было адресовано не только мировым элитам, но и простым людям, сообщил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. С народами легче договориться, отметил эксперт.

Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве после окончания парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.