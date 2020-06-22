Песков объяснил смысл слов Путина о «подарках русского народа» республикам СССР

Никаких территориальных претензий к бывшим республикам СССР Россия не имеет. Президент Владимир Путин имел в виду системные ошибки в Конституции того времени, которые предусматривали право выхода регионов из состава страны.

Как сообщил ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказывании Владимира Путина в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который показали на телеканале «Россия 1».

В фильме Владимир Путин напомнил, что входившие в состав СССР республики имели право выхода из состава страны, но сама процедура не была четко прописана. В итоге получилась ситуация, что республики получали при вступлении в Союз дополнительные территории, которые исторически принадлежали России. А после выхода они забирали их с собой. Эту ситуацию Путин назвал «подарками от русского народа».

Песков пояснил, что президент имел в виду, что новые поправки в Конституцию призваны не повторять ошибок главного закона СССР.

«Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что для решения этого вопроса и вводятся поправка о территориальной целостности страны и запрет на отчуждении ее территорий. Ни о каких территориальных претензиях со стороны Москвы к соседним государствам речи не идет. За более подробными комментариями он предложил обратиться к авторам поправок.

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас ранее заявил, что принятие поправки в Конституцию о территориальной целостности России и запрете на отчуждение ее территорий окончательно поставит точку в вопросе о принадлежности Крыма. Любые законодательные инициативы о возможной передаче полуострова Украине будут противоречить Конституции.

Инициатором внесения этой поправки стал актер Владимир Машков. По его словам, в ходе поездок по стране он часто слышал жалобы жителей приграничных районов, что их территории могут передать другим государствам. В частности, речь шла о Курильских островах, Крыме и Калининградской области. Владимир Путин согласился внести соответствующую поправку в Конституцию с условием, что она не будет распространяться на вопрос по уточнению границ с соседними странами.