Власть 20 марта 2023, 19:05 Песков объяснил слова Си Цзиньпина об участии Путина в следующих президентских выборах Пресс-секретарь Песков: Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах 2024 года Пресс-служба Кремля

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В Кремле объяснили слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что россияне поддержат президента Владимира Путина на выборах в 2024 году. Как заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, это не означает, что китайский лидер располагает информацией о возможности участия в них Путина, он лишь уверен в поддержке населения.

«Председатель Си Цзиньпин не говорил, что Путин будет участвовать в выборах. Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», — сказал Песков.

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Ранее Си Цзиньпин на встрече с Путиным упомянул предстоящие выборы и заявил, что под руководством нынешнего российского главы страна достигла значительного прогресса и народ «определенно продолжит» поддерживать Владимира Путина.

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В свою очередь, российский президент выразил уверенность, что под руководством его коллеги Китай также продолжит достигать поставленных целей и развиваться.