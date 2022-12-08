Власть 08 декабря 2022, 13:09 Песков объяснил слова Путина про «территориальные» успехи спецоперации Пресс-секретарь президента Песков заявил, что у СВО не было цели получить новые территории РИА «Новости»

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Цель спецоперации осталась прежней — денацификация и демилитаризация Украины. Присоединение новых регионов стало результатом референдумов при защите ее жителей, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировал ТАСС.

Журналисты попросили его объяснить слова главы государства Владимира Путина о том, что спецоперация принесла плоды, в том числе в виде присоединения новых территорий. Дмитрий Песков подтвердил, что целью спецоперации, как и в феврале, является денацификация и демилитаризация Украины, но еще и обеспечение безопасности жителей бывшего юго-востока страны.

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«В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате референдумов», — сказал он.

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Представитель президентской администрации предупредил, что вхождение в состав России других регионов не обсуждают. Армии, по его словам, предстоит еще много работать для того, чтобы освободить занятые киевским режимом районы.

Владимир Путин подвел промежуточные итоги спецоперации 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека. Он сказал, что Азовское стало внутренним морем России и к стране присоединились новые территории.