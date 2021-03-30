Песков объяснил слова Путина про «обезьянничанье» с прививкой

Отказ президента России публично привиться от коронавируса связан с его личными внутренними ориентировками. Под фразой про «обезьянничанье» российский лидер имел в виду собственное видение того, как нужно демонстрировать необходимость вакцинации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый государственный деятель является еще и человеком со своими внутренними ориентировками. Говоря об обезьянничанье, президент имел в виду свое видение того, как нужно подавать пример. В данном случае это было обещание сделать прививку и сообщение о том, когда и как он был вакцинирован», — привел цитату Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Путин никогда не афишировал прохождение каких-либо медицинских процедур. Однако на этот раз он выступил достаточно откровенно, рассказав о своей прививке.

При этом Песков отметил, что в Кремле положительно оценили публичную вакцинацию ряда российских чиновников. Он заявил, что такой личный пример людей, пользующихся авторитетом и уважением в обществе, бесценен.

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса на минувшей неделе. Сам он пояснил, что не сделал этого публично, чтобы «не обезьянничать», повторяя практику лидеров других стран, прошедших процедуру под фото и видеокамерами. Путин пояснил, что под видом вакцины для красивого кадра можно использовать физраствор.

По словам российского лидера, после прохождения вакцинации он на три дня отказался от спорта. Но принял контрастную ванну. Путин отметил, что это позволяет поддерживать иммунитет.