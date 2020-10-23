Песков объяснил слова Путина о разрешении вывезти Навального в Германию

Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что президент дал личное разрешение вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. После обращения главы государства блогеру разрешили покинуть Россию.

«Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу и он не мог выезжать за границу. В этой части да, это мог сделать только президент», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

При этом решение о перевозке Навального принимал не Путин, а врачи, добавил Песков.

Ранее Владимир Путин во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» рассказал, что сам дал поручение Генеральной прокуратуре отпустить Навального в Германию. Президент также уточнил, что если бы блогера хотели отравить в России, то вряд ли бы его отправили в Берлин. Путин добавил, что отечественные спецслужбы готовы самостоятельно расследовать все произошедшее с Навальным, но они так и не получили материалы дела от западных партнеров.