Песков объяснил слова Путина о помощи жителям Донбасса

Россия продолжит направлять в Донбасс все виды помощи, в том числе гуманитарную, потому что этим никто больше не занимается. Как сообщил ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова Путина на встрече с главными редакторами СМИ, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что.

Песков пояснил, что сейчас многие жители восточных регионов Украины лишились социального обеспечения со стороны Киева. Центральные власти отказали им в любых государственных услугах.

«Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям», — пояснил Песков и добавил, что больше этим никто не заниматься не будет.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Москва начнет поставки вакцины от коронавируса в Донецк и Луганск. Он отметил, что препарат жителям самопровозглашенных республик необходим. Сроки поставки он предложил уточнить у правительства.



Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что слова российского лидера о поддержке Донбасса очень важны для его жителей, так как они всегда ощущали себя частью российского народа.