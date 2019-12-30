Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

«Фактически прямых двусторонних контактов с представителями ЛНР и ДНР (самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. — прим. ред.) у Украины нет. Если бы они были, дела бы шли гораздо легче», — рассказал Песков. Его процитировала газета «Известия».

Пресс-секретарь отметил, что участие президента обусловлено отсутствием прямого контакта между киевскими властями и республиками Донбасса. Представитель Кремля подчеркнул, что «обмен осуществляется сторонами конфликта, которой Россия не является».

В воскресенье, 29 декабря, на пункте пропуска под Горловкой прошел обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124. Из них 61 отправился в ДНР и еще 63 — в ЛНР. Двое удерживаемых в ДНР от обмена отказались.

Украина назвала обмен «победой государства» и заявила, что собирается вернуть еще порядка 300 удерживаемых лиц. Решение обменяться пленными было принято в результате переговоров «нормандской четверки» 9 декабря. Евросоюз, в свою очередь, поприветствовал прошедшую акцию.