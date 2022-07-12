Песков объяснил, против кого идет спецоперация на Украине

Российская спецоперация на Украине не направлена против украинцев, она идет против киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что «весьма и весьма много украинцев» на самом деле хотят стать гражданами РФ. В связи с этим президент Владимир Путин подписал указ о возможности получить российский паспорт в ускоренном режиме для всех граждан Украины. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление украинского МИД о том, что подписанный российским лидером документ является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России накануне.