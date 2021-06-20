Песков объяснил приглашение СМИ из США на брифинг Путина в Женеве

Американских журналистов пригласили на брифинг Владимира Путина в Женеву, потому что они очень хотели послушать российского президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Брифинг российского лидера Владимира Путина состоялся после саммита РФ — США в Женеве 16 июня.

«Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Владимира Путина», — сказал Песков в эфире телеканала канале «Россия 1».

Пресс-конференция Путина шла около часа. Всего обратиться к российскому лидеру смогли 18 журналистов, из которых семь — представители иностранных СМИ: корреспонденты СNN, ABC, Bloomberg, The Wall Street Journal, Euronews, BBC.

Накануне Дмитрий Песков допустил возможность проведения саммита российского президента Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тем не менее подготовка к нему пока не ведется. Пресс-секретарь подчеркнул, что встреча может состояться, если у британских властей появится «политическая воля».