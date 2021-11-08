Песков объяснил правила выдачи чиновникам субсидий на покупку жилья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программами государственной поддержки для покупки жилья могут воспользоваться только те чиновники, у которых нет средств, чтобы купить его самостоятельно. Об этом написали «Известия».

«Не все чиновники обладают крупными финансовыми средствами. Есть те, кто обладает, но они не могут пользоваться такими программами поддержками. Ими пользуются те, кто большими финансовыми средствами не обладает», — пояснил Песков.

Так он прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что около 600 российских чиновников получили субсидии на покупку жилья от государства.