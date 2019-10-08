Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил повышение зарплат президента, премьер-министра и других федеральных чиновников. По его словам, эта индексация была запланирована.

«Да, плановая индексация», — сказал Песков РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

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Согласно опубликованному на портале правовой информации указу, с 1 октября зарплаты некоторых госслужащих повысились на 4,3%. Прибавка коснулась глав всех министерств, а также руководителей силовых ведомств: ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Зарплату повысили на тот же процент вице-премьерам, секретарю Совета безопасности РФ, председателю ЦИК и дипломатическим работникам МИД.

Финансирование расходов на прибавку в зарплате должно обеспечить правительство. Указы о повышении денежного вознаграждения подписал президент Владимир Путин.