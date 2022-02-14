Песков объяснил порядок действий российских военных при нарушении границ иностранными кораблями

Российские военные в случае вхождения иностранных судов в территориальные воды России четко придерживаются прописанных протоколов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — процитировал Пескова «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова замначальника главного оперативного управления Генштаба Станислава Гаджимагомедова. Гаджимагомедов заявил, что российские военные всегда готовы к нанесению удара по зашедшим в территориальные воды страны иностранным кораблям, но к таким решениям приходят на высочайшем уровне.

Ранее Минобороны сообщало, что 12 февраля обнаружило американскую подлодку в районе Курил. Экипажу лодки приказали всплыть, на что ответа не поступило, но в итоге лодка ушла с российских территорий.