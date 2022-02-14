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    14 февраля 2022, 15:14

    Песков объяснил порядок действий российских военных при нарушении границ иностранными кораблями

    Дмитрий Песков: российские военные при вторжении чужих кораблей работают по протоколам

    Екатерина Боснак

    Российские военные в случае вхождения иностранных судов в территориальные воды России четко придерживаются прописанных протоколов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    Песков объяснил порядок действий российских военных при нарушении границ иностранными кораблями

    «Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — процитировал Пескова «Интерфакс».

    Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова замначальника главного оперативного управления Генштаба Станислава Гаджимагомедова. Гаджимагомедов заявил, что российские военные всегда готовы к нанесению удара по зашедшим в территориальные воды страны иностранным кораблям, но к таким решениям приходят на высочайшем уровне.

    Ранее Минобороны сообщало, что 12 февраля обнаружило американскую подлодку в районе Курил. Экипажу лодки приказали всплыть, на что ответа не поступило, но в итоге лодка ушла с российских территорий.