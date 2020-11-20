Песков объяснил появление странной игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин решил разместить на своем рабочем столе яркую матерчатую игрушку с узорами. Сегодня глава государства выступил на саммите АТЭС. Как выяснилось, это был сувенир из Малайзии.

«Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Источник фото: РИА «Новости»

В этот раз из-за пандемии коронавируса встреча прошла в режиме онлайн. Обычно страны — организаторы саммитов знакомят участников с местным колоритом: готовят традиционные люда, надевают национальные костюмы.

Владимир Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарево. Как раз во время его выступления можно было заметить необычную игрушку с разными узорами и одним глазом. В конце саммита все участники смогли сделать совместный снимок. Они взяли в руки документ и посмотрели в камеру. Так получилась фотография с лидерами всех экономик АТЭС.

В пятницу глава государства сообщил, что бедность из-за пандемии — тревожная тенденция. Из-за этого в 2020 году может снизиться объем глобального валового продукта.