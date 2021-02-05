Песков объяснил появление KPI для губернаторов

Он пояснил, что раньше деятельность лидеров регионов оценивали по системе, состоящей из огромного набора критериев. Утвержденная система упорядочивает все данные.

«Произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки. Она стала более компактная, более понятная», — заявил Песков. Он особо подчеркнул, что это сокращает объемы бюрократической работы.

Представитель Кремля отметил, что определять соответствие губернатора установленным критериям будут правительство и администрация президента России.

«Набор критериев хорошо понятен, и сами главы регионов в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за своей эффективностью», — уточнил Песков.

Как сообщило Ura.ru, представитель Кремля особо отметил, что оценки работы глав регионов помогут им оценить свой электоральный потенциал перед выборами.

Новый перечень критериев оценки губернаторов утвердил накануне президент России Владимир Путин. Список состоит из 12 пунктов, в него вошли темпы роста зарплат, уровень бедности, объемы вводимого жилья, численность населения, доверие к власти, поддержка талантливых детей, доля занимающихся спортом граждан.