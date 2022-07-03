Песков объяснил, почему Шольц и Макрон перестали звонить Путину

Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине, не позволяя киевскому режиму говорить о мире. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили, почему лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон перестали звонить Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что Запад сейчас ставит на силовое разрешение украинской проблемы.

«Продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», — сказал он.

Песков отметил, что в Кремле все же рассчитывают на возобновление переговоров.

«Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает», — заявил он.

Путин ранее заявил, что Запад пытается самоутвердиться за счет Украины и своими призывами к продолжению боевых действий преследует лишь собственные интересы.