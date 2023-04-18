Власть 18 апреля 2023, 13:51 Песков объяснил, почему Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в зону СВО Песков: собираться вместе Путину, Шойгу и главе Генштаба Герасимову было бы рискованно Пресс-служба Кремля

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Было бы рискованно, если бы президента Владимира Путина сопровождали в зону спецоперации министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск», — подчеркнул представитель Кремля (его слова привело РИА «Новости»).

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Песков добавил, что Шойгу участвовал в совещании в штабе в Херсонской области по видеоконференцсвязи, а Герасимов также по ВКС присутствовал на совещании в ЛНР. На втором совещании, в Луганской Народной Республике, подвели итоги поездки и прозвучали обзорные доклады.

Путин вчера посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. В обоих субъектах он побывал впервые.