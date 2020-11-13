Песков объяснил, почему Россия быстро приняла извинения Азербайджана за сбитый Ми-24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Кремль воспринял крушение вертолета Ми-24 в Армении. По его словам, Россия приняла извинения Азербайджана благодаря быстрой реакции Баку.

«Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных…», — заявил Песков в интервью RT.

Он заметил, что быстрая реакция властей Азербайджана и их обещание провести объективное расследование и наказать виновных, позволили Москве принять от Баку извинения.

Азербайджанские военные 9 ноября сбили российский Ми-24 в Армении недалеко от границы с Азербайджаном. Два человека погибли, один пострадал. Президент Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину наказать виновных.

Однако позже посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы отметился скандальным заявлением о ЧП с российским вертолетом. Он высказал мнение, что на войне всякое бывает. Его позицию осудил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что подобные слова неприемлемы. МИД РФ попросил Азербайджан впредь не позволять себе двусмысленные заявления.