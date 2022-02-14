Песков объяснил, почему Путина и Лаврова посадили за шестиметровый стол

Длина стола, за которым беседовали президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, связана с эпидемиологическими мерами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас это обычная практика для рабочих встреч, которые быстро организуют.

Песков уточнил, что стол, за которым сегодня сидели Путин и Лавров, был длиной почти шесть метров, сообщил Life.

«Естественно, дистанция связана с ковидными мерами предосторожности. К сожалению, это сейчас обычная практика», — сказал он.

В рамках сегодняшней встречи Лавров доложил Путину о том, что в МИД подготовлен проект ответа России на отзывы НАТО и США о гарантиях безопасности. Песков ранее отметил, что глава государства концептуально одобрил этот документ.

Ранее особое внимание пользователей в Сети вызвал стол, за которым проводили переговоры Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. По данным Reuters, очень большая дистанция между политиками была связана с тем, что французский лидер якобы не стал сдавать ПЦР-тест перед переговорами.