Песков объяснил, почему Путин посещает мероприятия без маски

Главную причину, по которой президент РФ Владимир Путин часто не носит медицинскую маску, назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер окружен экспертами, которые принимают все меры предосторожности для того, чтобы не допустить его заболевания COVID-19. Лица, которые регулярно общаются с Путиным, регулярно сдают ПЦР-тесты, отметил Песков.

«Тех, кто контактирует с Путиным, неоднократно тестируют. Некоторым предлагается соблюдать карантин для встречи с российским лидером», — цитирует его Nation News.

В связи с этим российский лидер часто появляется на публике без маски. Однако это, по словам Пескова, не говорит о том, что для безопасности главы государства не принимают «исчерпывающих мер безопасности».