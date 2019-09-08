Песков объяснил, почему Путин взял ситуацию в Тулуне под личный контроль

Президент России Владимир Путин взял ситуацию в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области под личный контроль, потому что часть города, которая не находится в зоне ЧС, тоже подтоплена. Говорить о помощи людям в этом случае никто не будет. Решить их проблемы может только глава государства.

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«Парадоксальная ситуация. Половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна — она не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах», — заявил пресс-секретарь президента РФ Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, подчеркнул Песков. Такие решения может принять только президент

Собеседник добавил, что самое главное для Путина — это отношение к людям. Именно поэтому он воспринимает людскую боль и отчаяние как свою собственную проблему.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Большая вода лишила жилья десятки тысяч человек. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.

В результате стихийного бедствия погибли 25 человек.