Песков объяснил, почему Путин простился с Жириновским раньше всех

Президент России Владимир Путин первым приехал проститься с главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Песков объяснил почему. Его процитировал ТАСС.

Песков заявил, что Путин приехал на церемонию первым. К этому времени почетный караул еще не успели поставить.

«Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию прощания, он был первый, кто принял в ней участие. После этого уже пошла длинная очередь. Это сделано специально, чтобы не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься», — уточнил он.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой болезни. В пятницу, 8 апреля, его отпели в храме Христа Спасителя. Панихиду провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого все желающие могли проститься с Жириновским в Колонном зале Дома союзов.