20 декабря 2023, 12:49
Песков объяснил, почему Путин помиловал Ходорковского
Песков: 10 лет назад Путин помиловал Путина из человеческих соображений
Президент России Владимир Путин помиловал бизнесмена Михаила Ходорковского* 10 лет назад, исходя из человеческих соображений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин помиловал Ходорковского* 10 лет назад из гуманитарных и человеческих соображений», — сказал он.
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Пресс-секретарь отметил, что Ходорковский* так и не выполнил своих заверений.
«Они просто остались на бумаге, не более того. Упомянутого гражданина это характеризует довольно красноречиво», — добавил Песков.
Суд признал виновными бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева в хищении крупных средств, неисполнении решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. В 2013 году Путин подписал указ о помиловании бизнесмена.
Президент объяснял свое решение косвенным признанием вины со стороны Ходорковского*.
* признан иноагентом в России
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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