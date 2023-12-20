Власть 20 декабря 2023, 12:49 Песков объяснил, почему Путин помиловал Ходорковского Песков: 10 лет назад Путин помиловал Путина из человеческих соображений Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин помиловал бизнесмена Михаила Ходорковского* 10 лет назад, исходя из человеческих соображений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин помиловал Ходорковского* 10 лет назад из гуманитарных и человеческих соображений», — сказал он.

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Пресс-секретарь отметил, что Ходорковский* так и не выполнил своих заверений.

«Они просто остались на бумаге, не более того. Упомянутого гражданина это характеризует довольно красноречиво», — добавил Песков.

Суд признал виновными бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева в хищении крупных средств, неисполнении решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. В 2013 году Путин подписал указ о помиловании бизнесмена.

Президент объяснял свое решение косвенным признанием вины со стороны Ходорковского*.

* признан иноагентом в России