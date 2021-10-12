Песков объяснил, почему Путин пока не ревакцинировался от коронавируса

Президент Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что пока в этом нет необходимости, потому что у президента все еще высокий титр антител к коронавирусу, сообщило РИА «Новости».

«Нет, он еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры. <...> И далее он будет следовать рекомендациям врачей», — сказал Песков.

C момента вакцинации Путина прошло уже почти полгода. Ровно шесть месяцев будет 14 октября. Ранее он уходил в самоизоляцию из-за того, в его окружении сразу несколько человек заболели ковидом. Тогда глава государства пояснил, что это произошло из-за того, что некоторые не успели вовремя ревакцинироваться.

Из самоизоляции он вышел 29 сентября, когда провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда политики обменялись данными, у кого из них какой уровень антител.

Накануне Путин попросил не беспокоиться о его здоровье из-за небольшого кашля. По его словам, он регулярно проходит разные тесты на все инфекции.